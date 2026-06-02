Mehbooba Mufti calls for joint outreach to PM, HM

Srinagar, June 02 : PDP President Mehbooba Mufti has written to a broad spectrum of political and civil society leaders across Jammu and Kashmir, urging them to come together for a joint and coordinated outreach to Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah.

In a statement issues to news agency—Kashmir News Observer (KNO), the PDP said that Mehbooba Mufti has reached out to Chief Minister Omar Abdullah, BJP Leader of Opposition Sunil Sharma, JKPCC President Tariq Hameed Karra, CPI(M) leader Mohd. Yousuf Tarigami, People’s Conference Chairman Sajad Gani Lone, MP Engineer Rashid, AAP President Mehraj Malik, PDF Chairman Hakeem Mohammad Yaseen, J&K National Panthers Party President Harsh Dev Singh, Shiv Sena (J&K unit) President Manish Sahni, Kashmiri Pandit Sangharsh Samiti President Sanjay Tickoo, and Gurudwara Prabandhak Committee Chairman Jaspal Singh—(KNO)

